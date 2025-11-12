Ротенберг: «Работать в «Локомотиве» — это большая ответственность. Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг через «СЭ» сделал первое заявление после вступления в должность руководителя железнодорожников. «Локомотив» много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе «Локомотива», и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников. Работать в «Локомотиве» — это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится», — сказал Ротенберг «СЭ». Борис Ротенберг-младший — новый босс «Локомотива»: сменил Леонченко на посту гендиректора клуба Ранее «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года. С 2022 года Ротенберг работает в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.

Алекс Крот без ленег никуда , 13.11.2025

ShadowPavel С его назначением у клуба появился человек, который может "пробить" любое решение. А раз он еще и сделает ставку на молодежь, так это вообще отлично, значит, будем растить своих звезд, а не только покупать 13.11.2025

Ольга РОМАНОВА Свой люди всегда надёжная опора , тем более работая в этом же клубе , теперь в должности генерального директора клуба без страха и риска поднимаем "Локомотив" ещё выше ) 13.11.2025

Слава Иванов Он менеджер, думаю сможет осуществить перезагрузку всего клуба, создав наследие,которое останется в истории клуба навсегда 13.11.2025

Labubal А че нет? Чел ракетой прошел весь путь от низов до гендира. При нем зашло омоложение команды, и трансферы теперь в тему, а не как раньше с этими немцами. С ним в крейзинге клуб не опозорит, а будет жмотить за тройку. Пусть рофлит:muscle: 13.11.2025

Vitalick Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. А клубу новая стратегия и ясное будущее 13.11.2025

Алекс Крот На него возложили большую ответственность, но он уже работал с молодыми футболистами. Будем надеяться, он сделает всё, чтобы «Локомотив» снова радовал болельщиков 12.11.2025

treider Предчувствия неплохие. Главное, чтобы вектор развития клуба не меняли, и смуглянок волосатых неместных пачками не закупали. Да и чем .... берг может быть хуже всяких непонятных ...ко, ....ко? 12.11.2025

Olya Kalachikova Боря не случайный человек, он давно связан с клубом , вложит все силы и время в возрождение Локо. Он свой, а значит, будет болеть за клуб душой, а не рассматривать его как временную ступеньку в карьере 12.11.2025

ФОКСИ Папа- владелец Сочи, сын - директор Локо....пора семейнных теток пристраивать - СКА (Хабаровск), Челябинск.....или это далековато?..... 12.11.2025

Sergey Khursan Все, пропал калабуховский дом... 12.11.2025

sergey485 Все правильно... Если не он, то кто? 12.11.2025

Michale Frost Да система где «урвать» еще существует. Но она доживает свой век. Новая волна управленцев приходит в спорт за амбициозными вызовами. Тут для него клуб это крутой стартап, который можно вывести в лидеры благодаря современным подходам, честной работе и искренней любви к спорту. Построить и остаться в истории как человек, который изменил правила игры. Посмотрим 12.11.2025

Sergey Sparker К сожалению у нас футбольный бизнес это кто больше урвет на распиле бюджетных денюжек. В РЖД, пока еще есть что воровать. 12.11.2025

IQ-87% Свершилось -но где же кричащие заголовки -Ротенберги захватывают спорт -олигархи губят хорошие начинания- итд -ну да -это там -где то за горизонтом- где заходит солнце 12.11.2025

Пан Юзеф Я видел его на поле. Мастер. Отличная техника, высокая стартовая скорость, прекрасная физическая подготовка. 12.11.2025

Пан Юзеф Понятно, что Борис не так талантлив, как Роман Борисович. Но это толковый руководитель, крепкий хозяйственник и человек, который, будучи футболистом, сумел стать лидером одного из самых популярных клубов РПЛ. Он многому научился у Ольги Юрьевны и Томаса Цорна, чьи управленческие таланты и понимание футбольной кухни известны всему миру. Думаю, Борис поведет "Локомотив" к сияющим победным вершинам. 12.11.2025

yurara13 Пожалуй самое неожиданное назначение этого года 12.11.2025

Мику Появился шанс вернуть ту самую крутую атмосферу в команде 12.11.2025

Мику А чо, лучше бы какой-нибудь случайный топ-менеджер, которому пофиг? Боря свой в доску, он с клубом давно и болеет за него по-настоящему. Он не для галочки пришел, он вкладывается 12.11.2025

Бен Ричардс "Локомотив" существенно повысил свои шансы на благосклонное судейство. 12.11.2025

flints Удивительное единодушие в комментариях ) Один талант у Ротенбергов есть - объединить людей против себя 12.11.2025

выдр Новый вариант расшифровки аббревиатуры РЖД - Ротенберги Желают Действовать. 12.11.2025

Алексей Х БорисБорисыч, перелогиньтесь!)) 12.11.2025

Lego Не шарит в футболе? Управление клубом — это бизнес. Борис-младший как раз обладает такими деловыми качествами, которым не учат на тренерских курсах. Также плюсом идут его возраст и энергия Он не зашорен старыми схемами, готов учиться и вникать, разберется в футбольных спецификах быстрее любого приглашенного менеджера со стороны 12.11.2025

hovawart645 Были выше. Но после некоторых событий впали в немилость. А Боря реально свой. Посмотрим. Вот контракт с Барой кое-что покажет. 12.11.2025

Chausov Alexey Бог в помощь, Борис Борисович. Не разочаруйте нас. 12.11.2025

hovawart645 Конечно. Боря свой,он за Локо. Хватит нам торпедовца с его хренью. 12.11.2025

hovawart645 Верим и желаем удачи и успехов. 12.11.2025

spar001 блин, да сколько их?... такое впечатление, что кругом одни Ротнеберги:grin:... 12.11.2025

Mick Shelby После Сочи - это, конечно, повышение. Но только для Ротенберга. А для Локомотива? 12.11.2025

Алексей Х Слоган из выборов 90х "Борис, борись!" заиграл новыми красками:joy: 12.11.2025

Алексей Х Футболист был легендарный! 100% и не слышали о таком)) СЭ, вы сами то его видели на поле? Ах да, это ж другое)) 12.11.2025

Fagot2025 Какая же талантливая семейка. И мосты строит, и в футболе, и в хоккее.... 12.11.2025

Denizzz77 Удачи, хуже уж точно не будет,некуда 12.11.2025

Denizzz77 в деньгах он точно не нуждается 12.11.2025

fcsmfan Интересно какими еще таланстами богата семья Ротенбергов? Баскетболисты есть там, биатлонисты? 12.11.2025

Konstantin Gorozhankin Вот выиграно он с Локомотивом пару чемпионств и начнут все на него молиться 12.11.2025

китайский городовой Остается только надеяться что директором он будет лучшим чем футболистом 12.11.2025

_Mike N_ на Ротенбергах весь российский спорт держится ! :laughing::laughing: 12.11.2025

w4cgi Легенда клуба ептыть 12.11.2025

