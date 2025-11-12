Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

12 ноября, 13:03

Ротенберг: «Работать в «Локомотиве» — это большая ответственность. Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие»

Артем Бухаев
Корреспондент
Борис Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг через «СЭ» сделал первое заявление после вступления в должность руководителя железнодорожников.

«Локомотив» много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе «Локомотива», и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников. Работать в «Локомотиве» — это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится», — сказал Ротенберг «СЭ».

Борис Ротенберг.Борис Ротенберг-младший — новый босс «Локомотива»: сменил Леонченко на посту гендиректора клуба

Ранее «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

С 2022 года Ротенберг работает в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.

116

  • Алекс Крот

    без ленег никуда ,

    13.11.2025

  • dinela

    Больше Ротенбергов, хороших и разных! :rofl:

    13.11.2025

  • ShadowPavel

    С его назначением у клуба появился человек, который может "пробить" любое решение. А раз он еще и сделает ставку на молодежь, так это вообще отлично, значит, будем растить своих звезд, а не только покупать

    13.11.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Свой люди всегда надёжная опора , тем более работая в этом же клубе , теперь в должности генерального директора клуба без страха и риска поднимаем "Локомотив" ещё выше )

    13.11.2025

  • Слава Иванов

    Он менеджер, думаю сможет осуществить перезагрузку всего клуба, создав наследие,которое останется в истории клуба навсегда

    13.11.2025

  • Labubal

    А че нет? Чел ракетой прошел весь путь от низов до гендира. При нем зашло омоложение команды, и трансферы теперь в тему, а не как раньше с этими немцами. С ним в крейзинге клуб не опозорит, а будет жмотить за тройку. Пусть рофлит:muscle:

    13.11.2025

  • Vitalick

    Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. А клубу новая стратегия и ясное будущее

    13.11.2025

  • Алекс Крот

    На него возложили большую ответственность, но он уже работал с молодыми футболистами. Будем надеяться, он сделает всё, чтобы «Локомотив» снова радовал болельщиков

    12.11.2025

  • Denizzz77

    поверь, у него их столько,что ему они совсем неинтересны)

    12.11.2025

  • Knockouter

    Все впереди у них )

    12.11.2025

  • Knockouter

    Этот прогнивший путинизм уже и в спорт глубоко с корнями лезет! Как же надоело это все до омерзения. Просто нет сил уже терпеть этот колхоз во власти

    12.11.2025

  • spar001

    "иваны" в порядке, речь о конкретном семействе, без всяких фобий...

    12.11.2025

  • Mitlixx

    а вот интересно небесная грация повему под новостями про нее не дают коменты поставить ?)) не хотят уалышать правду народа про одну жирную гимнастку ?)))

    12.11.2025

  • Mitlixx

    Жиды вротенберги и сюда влезли

    12.11.2025

  • Пан Юзеф

    Гранд мерси!

    12.11.2025

  • treider

    Предчувствия неплохие. Главное, чтобы вектор развития клуба не меняли, и смуглянок волосатых неместных пачками не закупали. Да и чем .... берг может быть хуже всяких непонятных ...ко, ....ко?

    12.11.2025

  • treider

    А кто-то пытался?

    12.11.2025

  • treider

    Там, где местные сами не могут (не умеют, не способны) - действуют (рулят) другие. Закон жизни.

    12.11.2025

  • treider

    Красиво изложено, как всегда)))

    12.11.2025

  • treider

    топчут всегда тех, кто позволяет с собой это делать (народная мудрость)....

    12.11.2025

  • treider

    так "иваны" давно выродились, говорят... значит, пришло время других, не? Уже второй век вроде как....

    12.11.2025

  • treider

    Уметь надоть. Если "местные" не могут - занимаются другие. Закон жизни.

    12.11.2025

  • Olya Kalachikova

    Боря не случайный человек, он давно связан с клубом , вложит все силы и время в возрождение Локо. Он свой, а значит, будет болеть за клуб душой, а не рассматривать его как временную ступеньку в карьере

    12.11.2025

  • ФОКСИ

    Папа- владелец Сочи, сын - директор Локо....пора семейнных теток пристраивать - СКА (Хабаровск), Челябинск.....или это далековато?.....

    12.11.2025

  • Vitamin007

    Админы))) Уберите NoName из ленты. всех минусует, но сам не комментит...

    12.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ах, чьорт! Меня опять обманули!

    12.11.2025

  • Василий_Петров

    конечно (или кончено:sunglasses:), легендарный! если не ошибаюсь, он даже чемпионом с Локо становился))) то ли один, то ли два матча в чемпионском сезоне на замену выходил)))

    12.11.2025

  • andreichf

    Решил примазаться к успехам ?

    12.11.2025

  • Андрей

    ну и лицо конечно сделает все возможное чтобы развалить клуб

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Ты ошибся веткой, пан. Тут не о Промесе)

    12.11.2025

  • Рабинеришко

    видели, брал лигу чемпионов с ростовом

    12.11.2025

  • Рабинеришко

    Бориску на царство?????

    12.11.2025

  • Sergey Khursan

    Все, пропал калабуховский дом...

    12.11.2025

  • sergey485

    Все правильно... Если не он, то кто?

    12.11.2025

  • Michale Frost

    Да система где «урвать» еще существует. Но она доживает свой век. Новая волна управленцев приходит в спорт за амбициозными вызовами. Тут для него клуб это крутой стартап, который можно вывести в лидеры благодаря современным подходам, честной работе и искренней любви к спорту. Построить и остаться в истории как человек, который изменил правила игры. Посмотрим

    12.11.2025

  • Наполеон Леопард

    5001 мне очко лизнёшь Леся..... после юбилейного

    12.11.2025

  • alur66

    Вот в этом назначении-все наша власть-давно и засидевшаяся и уставшая от своего народа.

    12.11.2025

  • alur66

    Сделаю все чтобы развалить очередную команду. Эта семейка в этом очень сильна-что в ХОККЕЕ что в ФУТБОЛЕ.

    12.11.2025

  • qck1967

    Сколько же потом вас, "эффективных", выметать... Как клещи.

    12.11.2025

  • Пан Юзеф

    :wink:

    12.11.2025

  • Наполеон Леопард

    Мразоту Судзиловскую в заместители назначЪ...........юбилейный 5000 анус чей вылижит на кону

    12.11.2025

  • Sergey Sparker

    В РЖД?

    12.11.2025

  • Sergey Sparker

    К сожалению у нас футбольный бизнес это кто больше урвет на распиле бюджетных денюжек. В РЖД, пока еще есть что воровать.

    12.11.2025

  • Sergey Sparker

    Классная подколка! Зачет!

    12.11.2025

  • IQ-87%

    Свершилось -но где же кричащие заголовки -Ротенберги захватывают спорт -олигархи губят хорошие начинания- итд -ну да -это там -где то за горизонтом- где заходит солнце

    12.11.2025

  • Пан Юзеф

    Я видел его на поле. Мастер. Отличная техника, высокая стартовая скорость, прекрасная физическая подготовка.

    12.11.2025

  • Дм

    В Википедии первое что написано: "финский функционер"! Больше и говорить не чего.....

    12.11.2025

  • Vitamin007

    Терпим дальше?

    12.11.2025

  • Vitamin007

    Не убиваемые твари!

    12.11.2025

  • Пан Юзеф

    Понятно, что Борис не так талантлив, как Роман Борисович. Но это толковый руководитель, крепкий хозяйственник и человек, который, будучи футболистом, сумел стать лидером одного из самых популярных клубов РПЛ. Он многому научился у Ольги Юрьевны и Томаса Цорна, чьи управленческие таланты и понимание футбольной кухни известны всему миру. Думаю, Борис поведет "Локомотив" к сияющим победным вершинам.

    12.11.2025

  • Андрей

    вротенберг сделал заявление наши соболезнованя локомотиву

    12.11.2025

  • albou2

    Ротенберги Желают Денег!

    12.11.2025

  • yurara13

    Пожалуй самое неожиданное назначение этого года

    12.11.2025

  • Мику

    Появился шанс вернуть ту самую крутую атмосферу в команде

    12.11.2025

  • Мику

    А чо, лучше бы какой-нибудь случайный топ-менеджер, которому пофиг? Боря свой в доску, он с клубом давно и болеет за него по-настоящему. Он не для галочки пришел, он вкладывается

    12.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Дружков детства вожьдь щедро озолотил всеми возможными должностями и вкусняшками....

    12.11.2025

  • Stabichs

    Сделаю все возможное чтобы стать новым главным тренером, что я хуже Ромы что-ли)

    12.11.2025

  • Бен Ричардс

    "Локомотив" существенно повысил свои шансы на благосклонное судейство.

    12.11.2025

  • flints

    Удивительное единодушие в комментариях ) Один талант у Ротенбергов есть - объединить людей против себя

    12.11.2025

  • выдр

    Новый вариант расшифровки аббревиатуры РЖД - Ротенберги Желают Действовать.

    12.11.2025

  • Алексей Х

    БорисБорисыч, перелогиньтесь!))

    12.11.2025

  • выдр

    Со временем пойдут кричалки : "Ротенберг, дудуй из клуба")))

    12.11.2025

  • Федот

    Он точно нуждается в их количестве! Сто пудов! Если я не прав, плюнь три раза через...

    12.11.2025

  • Lego

    Не шарит в футболе? Управление клубом — это бизнес. Борис-младший как раз обладает такими деловыми качествами, которым не учат на тренерских курсах. Также плюсом идут его возраст и энергия Он не зашорен старыми схемами, готов учиться и вникать, разберется в футбольных спецификах быстрее любого приглашенного менеджера со стороны

    12.11.2025

  • Федот

    "...Россия ощущает сильный зуд, то ротенбергеры по ней ползут!.."

    12.11.2025

  • Павел Леонидович

    :clown:

    12.11.2025

  • AlAr

    Бабло заноси постоянно и тогда доверие твоё будет всегда непоколебима!

    12.11.2025

  • hovawart645

    Были выше. Но после некоторых событий впали в немилость. А Боря реально свой. Посмотрим. Вот контракт с Барой кое-что покажет.

    12.11.2025

  • А где Субулька?

    вам виднее.

    12.11.2025

  • hovawart645

    посмотрим. Пока думаю, что все наоборот.

    12.11.2025

  • Haiaxi

    :rofl::rofl::rofl:

    12.11.2025

  • Haiaxi

    Не, все биатлонисты в семье Прохорова

    12.11.2025

  • bruno conti

    после 3-х месяцев якобы работы данного великого манагера весь бюджет локомотива закончится - далее закончится бюджет у ржд - потом у руля ржд встанет еще какой-нибуть рутерберг с гражданством ямайки - потом перестанут ходить поезда - а эта семейка блогополучно уедет как и великий манагер чубайс - слава проходимцам !!!!! - товарищи учитесь сосать деньги из страны!!!!! - и никакой ответственностти - сказка

    12.11.2025

  • Chausov Alexey

    Бог в помощь, Борис Борисович. Не разочаруйте нас.

    12.11.2025

  • Haiaxi

    И швец, и жнец, и на дуде игрец. Особеннно на дуде.

    12.11.2025

  • Haiaxi

    А ещё говорят, что дзюдо не денежный вид спорта.

    12.11.2025

  • Сергей Васин

    Ротенберг и карпин,это издевательства над российским спортом.

    12.11.2025

  • Сергей Васин

    Вротенберг на тренерской работе достиг непреодолимых высот,дальше уже расти некуда.Пора и кресло гендиректора примерить ))))))))

    12.11.2025

  • Haiaxi

    Пиzdeц Локомотиву. А то всё хорошо начиналось.

    12.11.2025

  • А где Субулька?

    Боря за понты и только ради тупого самолюбия он занял этот пост. единственный плюс для вас; теперь Локомотив может послать дюкова куда захочет и когда захочет( ротенберги уровнем повыше будут)

    12.11.2025

  • hill d.

    Клоуны :clown: берут новую высоту)))

    12.11.2025

  • hovawart645

    Конечно. Боря свой,он за Локо. Хватит нам торпедовца с его хренью.

    12.11.2025

  • hovawart645

    Верим и желаем удачи и успехов.

    12.11.2025

  • А где Субулька?

    ща вообще не понял. ты доволен этому назначению?

    12.11.2025

  • hovawart645

    Наоборот.

    12.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Нет слов, одни эмоции… Оху…ехала

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Платон мне друг,а железные дороги тоже лакомый кусок.

    12.11.2025

  • spar001

    блин, да сколько их?... такое впечатление, что кругом одни Ротнеберги:grin:...

    12.11.2025

  • totocutugno

    Пропал калабуховский дом!

    12.11.2025

  • Mick Shelby

    После Сочи - это, конечно, повышение. Но только для Ротенберга. А для Локомотива?

    12.11.2025

  • Semyon Belogvardeytsev

    Мои искренние соболезнования железным дорогам России

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Слоган из выборов 90х "Борис, борись!" заиграл новыми красками:joy:

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Футболист был легендарный! 100% и не слышали о таком)) СЭ, вы сами то его видели на поле? Ах да, это ж другое))

    12.11.2025

  • Топотун

    Дуб, в Гей-Хаусе Грэг сам проводит кастинг !

    12.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    После "Локо" Ротен уйдёт на повышение фитнесс-коучем в Гей Хаус.

    12.11.2025

  • Алексей Х

    "я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков." === Даже если и не сделает ничего толкового (что скорее всего и будет), тот же СЭ ничего про это не напишет. Это же не Спартак и Станковича топтать...

    12.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    В России Ротенбергов, как в Бразилии Донов Педров - не сосчитать. Самые распространённые русские фамилии - Иванов, Петров, Сидоров, Ротенберг. Азохенвей.

    12.11.2025

  • rac135

    Всё покурается, все продается)) У Шувалов дочка стала примой-балериной Большого театра, Ротенберг, показав свою бездарность, как футболер, прикупил место Генерального директора, ...

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Охренеть

    12.11.2025

  • А где Субулька?

    мои искрении соболезнование болельщикам Локомотива.

    12.11.2025

  • Fagot2025

    Какая же талантливая семейка. И мосты строит, и в футболе, и в хоккее....

    12.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Непотопляемые!!!

    12.11.2025

  • Denizzz77

    Удачи, хуже уж точно не будет,некуда

    12.11.2025

  • Denizzz77

    в деньгах он точно не нуждается

    12.11.2025

  • Millwall82

    более того, 70 человек из его семейства прямо сейчас, занимают очень и очень хлебные места в российском государстве. Т.е. неприкрытый переход в дворянство. Даже Брежнев с его корешами из Днепра подобного не позволял.

    12.11.2025

  • fcsmfan

    Интересно какими еще таланстами богата семья Ротенбергов? Баскетболисты есть там, биатлонисты?

    12.11.2025

  • Millwall82

    Просто напомню, что его отец был просто тренер-физрук, заочник. а сейчас один из самых богатых людей мира, дружба и кумовство оно такое.

    12.11.2025

  • Konstantin Gorozhankin

    Вот выиграно он с Локомотивом пару чемпионств и начнут все на него молиться

    12.11.2025

  • Nik

    поближе к деньгам

    12.11.2025

  • Топотун

    Его в Ростове на поле за деньги выпускали...

    12.11.2025

  • китайский городовой

    Остается только надеяться что директором он будет лучшим чем футболистом

    12.11.2025

  • _Mike N_

    на Ротенбергах весь российский спорт держится ! :laughing::laughing:

    12.11.2025

  • w4cgi

    Легенда клуба ептыть

    12.11.2025

  • korkodil

    Да пошел ты на х вместе со всей своей семейкой.

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Первым шагом этого "Всего возможного" должна быть смена тренера. На Черчесова, пока спартак и динамо не увели. Если Боря такой шанс упустит веры ему уже не будет

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Борис Ротенберг-младший
    РПЛ
    ФК Локомотив (Москва)
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    «Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1
    Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»
    Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»
    Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»
    Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя