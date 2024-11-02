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Сегодня, 20:53

Газизов — Соболеву после игры РПЛ: «В следующем матче забьешь обязательно»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов пожелал нападающему «Зенита» Александру Соболеву забить в следующем матче.

— Помучился сегодня? — спросил Газизов футболиста в микст-зоне после матча 14-го тура РПЛ между командами.

— Ну как помучился...

— Хотел забить?

— Не получилось.

— В следующем матче забьешь обязательно.

— Спасибо.

В субботу, 2 ноября, «Зенит» на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1.

Сине-бело-голубые с 33 очками догнали лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками располагается на 11-й строчке.

Александр Соболев
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Шамиль Газизов

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