Газизов — Соболеву после игры РПЛ: «В следующем матче забьешь обязательно»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов пожелал нападающему «Зенита» Александру Соболеву забить в следующем матче.

— Помучился сегодня? — спросил Газизов футболиста в микст-зоне после матча 14-го тура РПЛ между командами.

— Ну как помучился...

— Хотел забить?

— Не получилось.

— В следующем матче забьешь обязательно.

— Спасибо.

В субботу, 2 ноября, «Зенит» на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1.

Сине-бело-голубые с 33 очками догнали лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками располагается на 11-й строчке.