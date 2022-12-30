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Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Не раз подчеркивал, что Александров должен остаться»

Мария Гусева
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал подписание контракта с защитником Виктором Александровым.

«Для нас было важно сохранить нижегородца в составе клуба. Виктор раскрылся в Нижнем, забивал важные голы и является очень перспективным футболистом. Не раз подчеркивал, что Александров должен остаться в «Нижнем Новгороде», и нам удалось подписать долгосрочный контракт. Рассчитываем на Виктора, он обладает всеми качествами, чтобы и дальше помогать команде, и расти вместе с клубом в родном городе», — приводит пресс-служба клуба слова Измайлова.

В нынешнем сезоне 20-летний Александров провел в составе команды 15 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.

Виктор Александров
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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