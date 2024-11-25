Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Высказывания Нагучева о сомнительном качестве газона — искажение действительности»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» высказался о словах комментатора Романа Нагучева о качестве газона на стадионе нижегородцев во время матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

«Высказывания о сомнительном качестве газона, которые периодически проскакивали во время репортажа, — также искажение действительности. На протяжении как минимум недели, а на самом деле больше в Нижнем Новгороде стояла пасмурная погода — с дождями, снегом, местами даже градом. Работники стадиона приложили титанические усилия, чтобы поле для этого времени года было на достойном уровне. Полагаю, это было заметно и по ТВ-картинке. Кстати, делегат оценил качество газона на хорошо. Так что собственные умозаключения и предположения, что поле мешало футболистам и влияло на качество игры, здесь неуместны. Давайте опираться на факты», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Матч состоялся 24 ноября. Обе команды набрали по 16 очков после 16 туров: «Пари НН» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы, «Динамо» (Махачкала) — 11-е место.