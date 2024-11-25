Сегодня, 22:05
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» высказался о словах комментатора Романа Нагучева о качестве газона на стадионе нижегородцев во время матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).
«Высказывания о сомнительном качестве газона, которые периодически проскакивали во время репортажа, — также искажение действительности. На протяжении как минимум недели, а на самом деле больше в Нижнем Новгороде стояла пасмурная погода — с дождями, снегом, местами даже градом. Работники стадиона приложили титанические усилия, чтобы поле для этого времени года было на достойном уровне. Полагаю, это было заметно и по ТВ-картинке. Кстати, делегат оценил качество газона на хорошо. Так что собственные умозаключения и предположения, что поле мешало футболистам и влияло на качество игры, здесь неуместны. Давайте опираться на факты», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
Матч состоялся 24 ноября. Обе команды набрали по 16 очков после 16 туров: «Пари НН» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы, «Динамо» (Махачкала) — 11-е место.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)