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Сегодня, 12:10

Гендиректор «Пари НН» — о возможном переходе Магкеева: «Мы находимся на стадии переговоров с агентами Станислава»

Константин Белов
Корреспондент
Футболист Станислав Магкеев
Станислав Магкеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб защитника Станислава Магкеева.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что футболист подпишет однолетний контракт с клубом.

«Магкеев подпишет с «Пари НН» контракт на один год? Мы сейчас находимся на стадии переговоров с агентами Магкеева и с самим игроком», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Контракт Магкеева с «Локомотивом» закончился в мае. Футболист ни разу не сыграл за железнодорожников в прошлом сезоне — он восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

За основу «Локомотива» 25-летний Магкеев дебютировал в 2019 году и всего провел 79 матчей. Вместе с «Локо» он стал двукратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Станислав Магкеев
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