Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов — о работе Нагучева: «Вероятно, Роман до сих пор живет временами ЧМ-2018»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» объяснил претензии клуба к работе комментатора Романа Нагучева после матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

— Судя по публикациям и вашим реакциям, а также возникшей волне из обсуждений в публичном пространстве, вы остались недовольны комментарием матча «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. В чем суть ваших претензий?

— Вчера был заключительный домашний матч «Пари НН» перед длительной зимней паузой в РПЛ. Мы постарались сделать праздник для болельщиков — так, чтобы этот день запомнился на долгое время. Приложили для этого огромное количество сил всего нашего офиса. Откровенно говоря, некоторое удивление вызвал комментарий Романа Нагучева, а отдельные пассажи в его исполнении — недоумение.

— А именно?

— Мы всегда открыты к СМИ, и, кстати, сами журналисты зачастую отмечают это в частных беседах, выражая благодарность за такое отношение. К нам всегда можно обратиться за информацией, наша медиаслужба охотно делится ею, в том числе с комментаторами, предоставляя интересные новости. Любые данные без проблем можно уточнить или проверить. Вчерашний матч начался с масштабного перформанса. Во время выхода команд на поле наш нижегородский талант, участник многих песенных конкурсов и ТВ-шоу Илья Лазарев исполнил негласный гимн «Пари НН», ремейк на легендарную песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга». По мнению присутствующих, получилось очень трогательно, это было пронзительно и по-настоящему сильно. Для закрепления эффекта во время музыкального номера мы пустили макет корабля вдоль одной из трибун — так, будто он движется по волнам. На ТВ-картинке это смотрелось также зрелищно и впечатляюще.

Когда услышали, что корабль — потому что у «Пари НН» наступили не самые легкие времена и всем нужно быть вместе, удивились такой трактовке. Как минимум она искаженная. Суть перформанса заключалась в том, что клуб, болельщики, все присутствующие на стадионе — в одной лодке. Он символизировал единение. Но при чем здесь не самые легкие времена, совершенно непонятно. Откуда Нагучев это взял, зачем додумывать? Или это собственная оценка? Но тогда она необъективна. Напомню, что задача «Пари НН» — быть выше зоны стыков по итогам сезона. Сейчас мы девятые, идем даже с небольшим превышением. Комментатор изначально допустил оценочное суждение, причем неверно истолкованное и необъективное.

— Что вас задело еще?

— Покоробило, насколько некорректно и неуважительно Нагучев отнесся к нижегородским болельщикам. Матч с махачкалинским «Динамо» собрал 5742 зрителя. Мы благодарны абсолютно каждому и говорим спасибо, что, несмотря на холодную и пасмурную погоду, болельщики пришли воскресным вечером на стадион, а не предпочли другие и, вероятно, более комфортные для этого времени года места. И болельщики создали по-настоящему теплую и уютную атмосферу на стадионе. Вероятно, комментатору, находившемуся в Москве, за 400 км от Нижнего Новгорода, в останкинской студии ее просто не удалось почувствовать...

И еще о посещаемости. На протяжении репортажа Нагучев несколько раз педалировал тему якобы пустого стадиона. Вероятно, Роман до сих пор живет временами ЧМ-2018 или европейскими турнирами и слегка потерялся в нынешних реалиях, в которых существует российский футбол. Между тем по итогам первого круга «Пари НН» стал седьмым клубом РПЛ по посещаемости. Мы на уровне с «Локомотивом», опережаем «Крылья Советов», «Факел», которые считаются популярным командами, «Рубин» и ряд других клубов. Средняя посещаемость наших матчей в первом круге — 9921 зритель, что для эпохи Fan ID достаточно неплохой показатель.

Конечно, мы понимаем, что потенциал нашего замечательного стадиона очень высокий. Ни в коем случае не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим работать, чтобы на наши матчи приходило как можно больше болельщиков, которых мы всегда ждем. Кстати, Романа Нагучева тоже приглашаем в гости. Роман все еще ностальгирует по матчу Аргентина — Хорватия. Возможно, он давно не был в Нижнем Новгороде. Что ж, это отличный повод лучше ознакомиться с тем, как живет клуб, какие усилия прикладывает, чтобы привлечь болельщиков, и увидеть своими глазами, как все работает.

Матч состоялся 24 ноября в Нижнем Новгороде. Обе команды набрали по 16 очков после 16 туров: «Пари НН» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы, «Динамо» (Махачкала) — 11-е место.