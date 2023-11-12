Генеральный директор «Пари НН»: «Итог 15 туров тот, который планировали. Исторический показатель»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» подвел итог первого круга для команды.

«Выполняем то, что планировали. По одной игре судить нельзя, сегодня нам не понравился результат на табло. Но итог 15 туров тот, который мы планировали. Для Нижнего Новгорода это исторический высокий показатель. Ребята стараются. Надеемся, что вторая половина будет еще лучше. Для команды есть цель — середина турнирной таблицы до конца текущего года. Мы идем от игры к игре», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После ничьей с «Балтикой» в 15-м туре чемпионата России (0:0) «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (21 очко).

В следующем туре нижегородцы 26 ноября сыграют на выезде с «Ростовом».