Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:09

Генеральный директор «Пари НН»: «Итог 15 туров тот, который планировали. Исторический показатель»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» подвел итог первого круга для команды.

«Выполняем то, что планировали. По одной игре судить нельзя, сегодня нам не понравился результат на табло. Но итог 15 туров тот, который мы планировали. Для Нижнего Новгорода это исторический высокий показатель. Ребята стараются. Надеемся, что вторая половина будет еще лучше. Для команды есть цель — середина турнирной таблицы до конца текущего года. Мы идем от игры к игре», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После ничьей с «Балтикой» в 15-м туре чемпионата России (0:0) «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (21 очко).

В следующем туре нижегородцы 26 ноября сыграют на выезде с «Ростовом».

РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
0
Читайте также
Малкин забил из-за ворот, Кочетков остановил «Тампу», Бучневич сделал хет-трик. Суперночь россиян в НХЛ
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы
«Сочи» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
«Динамо» — «Оренбург»: Чавес удвоил преимущество бело-голубых
Зобнин приехал со «Спартаком» на матч против «Ростова», Джикия — нет
«Динамо» — «Оренбург»: Чавес сделал счет 2:0. Онлайн-трансляция матча
«Динамо» — «Оренбург»: Тюкавин открыл счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генеральный директор «Пари НН»: «Заслуга того, где мы сейчас — это Юран»

Алейшо: «Надеюсь, «Краснодар» до конца сможет бороться за титул с «Зенитом»