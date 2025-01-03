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3 января, 23:32

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «По рейтингу зарплата Кокшарова во втором эшелоне»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил, стал ли форвард Александр Кокшаров одним из самых высокооплачиваемых футболистов нижегородского клуба.

«Кокшаров — один из самых высокооплачиваемых футболистов «Пари НН»? Нет, ни в коем случае. По рейтингу зарплата Александра во втором эшелоне», — цитирует Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».

В декабре 20-летний Кокшаров перешел из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды. В нынешнем сезоне он сыграл 2 матча за «быков» в FONBET Кубке России.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокшаров
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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