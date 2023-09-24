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Сегодня, 03:22

Гендиректор «Пари НН»: «Девятое место — средний уровень, мы хотим быть выше»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о выступлении команды в чемпионате России.

«Для команды девятое место — средний уровень. Он в целом хороший, но мы хотим быть выше — цели амбициозные. Понятно, что мы не обладаем такими бюджетами, какими обладают лидеры турнирной таблицы. Но тем не менее задача такая стоит перед командой, перед тренерским штабом — от каждой игры брать по максимуму», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Известия».

После девяти матчей «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.

Источник: https://iz.ru/1578411/aleksei-fomin/na-tormoz-nazhimat-ne-budem
ФК Нижний Новгород
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