Гендиректор «Пари НН» Измайлов прокомментировал уход из команды Глушакова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что клуб расстался с полузащитником Денисом Глушаковым на хорошей ноте.

«Предлагали ли в «Пари НН» новый контракт Денису Глушакову? Не обсуждали ни с его, ни с нашей стороны. Ни он, ни мы не были заинтересованы в продолжении сотрудничества. Разошлись с хорошими отношениями, все по-товарищески, пожали руки», — цитирует Измайлова ТАСС.

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 9 матчах. 19 июня он покинул команду.