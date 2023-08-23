Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов анонсировал будущие трансферы клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о том, что клуб ведет переговоры с «Зенитом» о полноценном трансфере Ярослава Михайлова.

«Однозначно не смогу комментировать про переговоры с Михайловым, это не традициях какого-либо клуба. Как только у нас появятся новости, мы об этом сообщим. Единственное, что до конца трансферного окна мы станем ньюсмейкерами и не один раз», — приводит слова Гусейнова Metaratings.ru.

20-летний Михайлов выступает за «Пари НН» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за нижегородский клуб семь матчей и не отметился результативными действиями.

После пяти туров «Пари НН» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Лидирует — «Краснодар» (13 очков).