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Сегодня, 21:10

В «Пари НН» назвали сезон непростым: «Мы хотели сохранить прописку в РПЛ и это сделали»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» сохранение прописки команды в РПЛ на следующий сезон.

«Непростой был сезон. Пришлось пережить некоторые ограничения, которые касались нашей команды — это травмы, дисквалификации. Но в итоге все получилось так, как мы хотели. Мы хотели сохранить прописку в РПЛ. И мы это сделали», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В субботу, 1 июня, «Пари НН» на выезде обыграл тульский «Арсенал» (2:0) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ. В первом встрече нижегородцы уступили своему сопернику со счетом 1:2.

«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича. 46-летний серб возглавил команду в начале мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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