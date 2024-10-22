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Сегодня, 12:40

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов ответил Комличенко на слова об огороде вместо поля

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии газона на стадионе в Нижнем Новгороде.

Ранее нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал поле в Нижнем Новгороде огородом.

«Поле достаточно хорошего качества. Конечно, не пятерка, но и не тройка. Мы оценивает поле на четыре с плюсом по нашей пятибалльной системе. Стадион выдержал испытание: два матча за два дня. Все в порядке. В течение этой недели будет проведена усиленная подготовка по восстановлению газона к матчу против «Спартака». Будет установлен специальный обогревающий режим, так как ночью уже становится холодно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В 12-м туре РПЛ на стадионе в Нижнем Новгороде прошли два матча: «Пари НН» — «Ростов» (1:1) и «Рубин» — «Динамо» (0:4), который был перенесен из Казани в связи с проведением Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября.

Николай Комличенко
Футбол
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов

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