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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Есть оптимизм и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3) поделился мнением о результатах команды в первой части сезона.

«Конечно же, есть и оптимизм, и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ. Да, были непростые времена, лихорадило — и в плане смены тренерского штаба, и в плане травм, которые случились в том числе перед последней игрой — четыре игрока по причине травм отсутствовали даже на скамейке запасных. В любом случае оптимизм есть — сейчас начнутся зимние сборы, начнется более глубокая проработка слабых сторон. Уверен, что после зимней паузы ребята выйдут существенно обновленными», — приводит слова Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».

«Пари НН» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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