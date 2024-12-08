Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Есть оптимизм и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3) поделился мнением о результатах команды в первой части сезона.

«Конечно же, есть и оптимизм, и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ. Да, были непростые времена, лихорадило — и в плане смены тренерского штаба, и в плане травм, которые случились в том числе перед последней игрой — четыре игрока по причине травм отсутствовали даже на скамейке запасных. В любом случае оптимизм есть — сейчас начнутся зимние сборы, начнется более глубокая проработка слабых сторон. Уверен, что после зимней паузы ребята выйдут существенно обновленными», — приводит слова Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».

«Пари НН» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.