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Гендиректор «Пари НН»: «Я с глубоким уважением отношусь к Юрану. Он заслуживает почет и уважение»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал об отношении к экс-тренеру команды Сергею Юрану. Ранее специалист ушел в отставку, его место занял серб Саша Илич.

— Я с глубоким уважением отношусь к Юрану. Он заслуживает почет и уважение. Прошлые трансферные окна клуб переживал вместе с главным тренером. Все пришедшие игроки были согласованы с Сергеем Николаевичем. Но произошло несколько травм, дисквалификации Гоцука. Это наложило свой след. Можно было взять кого-то зимой, но думаю, это не отразилось бы сильно на результате. Это тоже вопрос, как бомба трижды упала в одно и то же место. Я задавал этот вопрос тренеру по физической подготовке.

Игроков сейчас нужно взбодрить ментально. У некоторых футболистов лучшие физические показатели в лиге. У клуба тот ресурс, который есть. У нас одно из самых низких финансирований в лиге. Но это не повод сложить руки. Просто нужно выжимать максимальный эффект из имеющихся ресурсов. На ближайшее окно у нас есть планы. Но из имеющихся ресурсов нужно делать результат.

— Мог ли Хазов остаться до конца сезона?

— Антон — легенда клуба. Он скоро будет учиться на лицензию PRO. Он может стать первым нижегородцем, который получит соответствующую квалифика.

Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ.

Саша Илич
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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