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Сегодня, 17:26

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов считает, что РПЛ не стоит менять систему на «весна-осень»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о результатах команды в первой части текущего сезона РПЛ.

«Мы выполнили задачу, которую ставили перед началом сезона, даже слегка перевыполнили. Зимой мы продолжим укрепление команды и планочку чуть-чуть повысим. В новейший истории мы показали исторический максимум для Нижегородской области, поэтому я доволен результатами. По итогам сезона мы однозначно будем в десятке», — приводит Metaratings.ru слова гендиректора клуба.

Также он высказался о том, что футболистам приходилось тренироваться и играть в мороз.

«Я больше за тренировочный процесс, который страдает. Играть то еще можно, но тренироваться в минус 20 очень тяжело. За последнюю неделю ребята на поле тренировались 20 минут, все оставшееся время были в тренажерном зале. Я не сторонник того, чтобы менять планы на сезон и шарахаться из стороны в сторону. Не стоит менять на систему «весна-осень», можно график поменять, сдвинуть игры Кубка», — добавил Гусейнов.

«Пари НН» с 24 очками после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы нижегородцы встретятся с «Факелом». Матч пройдет 3 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-pari-nn-melik-guseinov-vyskazalsya-protiv-vozvrasheniya-na-sistemu-vesna-osen-313939/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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