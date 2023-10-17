Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Мы хотим бороться за еврокубки, как только дорастем до этого»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанов о том, что организация не планирует переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Мы поддерживаем заявление руководителей РФС, но не потому, что обязаны его поддерживать, а это синхронно наша стратегия. Как клуб, безусловно, работаем по тем правилам, которые выстраивает РФС, эти правила синхронны с правилами УЕФА. Мы привыкли к этим моментам. Более того, наша стратегия прописана таким образом, что как мы дорастем, хотим бороться в том числе и за еврокубки. Это хорошо, что мы не виляем вправо или влево, стабильно идем по стратегическому пути, по которому шли до этих сложных времен», — цитирует Гусейнова Metaratings.ru.

В текущем сезоне «Пари НН» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 11 туров.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.