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Сегодня, 17:00

Гендиректор «Пари НН» назвал героем Медведева, отразившего два пенальти в концовке матча с «Ахматом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера команды Никиты Медведева в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

На 90+12-й минуте встречи судья Павел Шадыханов назначил пенальти в ворота «Пари НН». Вратарь нижегородцев Никита Медведев отразил 11-метровый в исполнении Надера Гандри, но арбитр после вмешательства ВАР объявил, что пенальти будет перебит. Во второй раз к мячу подошел Максим Самородов, но Медведев отбил и его удар.

«Пребывали в безумном напряжении. Самый сложный момент сезона для нас. Никита — герой! Лучший игрок матча. Пацаны в раздевалке искренне и со слезами на глазах его поздравляли», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этого матча «Пари НН» с 23 очками вышел из зоны «стыков» в таблице РПЛ, поднявшись на 12-е место. «Ахмат» (23 балла) опустился на 14-ю строчку. Грозненцы уступают нижегородской команде и «Химкам» (23), у которых еще одна игра в запасе, по дополнительным показателям.

В следующем туре чемпионата России «Пари НН» сыграет против «Зенита», а «Ахмат» встретится с ЦСКА. Оба матча пройдут 4 мая.

Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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