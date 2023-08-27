Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Гендиректор «Пари НН» объяснил идею возможного создания медийной команды: «Такие публичные проекты должны вернуть любовь к футболу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об идее создания медийной команды.

— Удивил ваш ответ про Медиалигу. Вы действительно планируете создать команду?

— Есть такие планы. Мы сейчас активно это обсуждаем. Это делается с целью популяризации футбола в области. Футбол в какое-то время исчез из медийной повестки, не медиалига, а вообще футбол. И Нижний Новгород стал больше любить хоккей, баскетбол в связи с тем, что происходило со старой командой — «Волгой». Эту токсичность надо нейтрализовать. Поэтому такие проекты публичные, с нашей точки зрения, должны вернуть любовь к футболу, а когда есть внимание, появляются эмоции и чувства. Значит человек придет и будет поддерживать команду.

Ранее председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о намерении клуба создать медийную команду.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Спартак» — «Ахмат», «Сочи» — «Локомотив» и другие матчи
Гендиректор «Пари НН»: «Я ничем не рискую, даже если пойдет что-то не так»
Хавбек «Ахмата» Олейников: «Ехали на игру со «Спартаком» за тремя очками. Это обычная команда, как и мы»
Агент Бальде — об отсутствии нападающего в заявке на матч «Спартака»: «Это надо спросить у Абаскаля»
Глебов назвал основные проблемы «Ростова» в этом сезоне РПЛ
«Молодой тренер Абаскаль ищет, ищет, ищет... А у команды нет стиля!» Ташуев — о матче «Спартак» — «Ахмат»
«Спартак» поплыл из-за экспериментов Абаскаля. И «Зенит» уже этим пользуется
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Пари НН»: «Я ничем не рискую, даже если пойдет что-то не так»

Гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб может выйти на самоокупаемость в следующем сезоне