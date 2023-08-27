Гендиректор «Пари НН» объяснил идею возможного создания медийной команды: «Такие публичные проекты должны вернуть любовь к футболу»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об идее создания медийной команды.

— Удивил ваш ответ про Медиалигу. Вы действительно планируете создать команду?

— Есть такие планы. Мы сейчас активно это обсуждаем. Это делается с целью популяризации футбола в области. Футбол в какое-то время исчез из медийной повестки, не медиалига, а вообще футбол. И Нижний Новгород стал больше любить хоккей, баскетбол в связи с тем, что происходило со старой командой — «Волгой». Эту токсичность надо нейтрализовать. Поэтому такие проекты публичные, с нашей точки зрения, должны вернуть любовь к футболу, а когда есть внимание, появляются эмоции и чувства. Значит человек придет и будет поддерживать команду.

Ранее председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о намерении клуба создать медийную команду.