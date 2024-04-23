Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:42

Гендиректор «Пари НН»: «Без разницы, когда заканчивать первую часть сезона РПЛ»

Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о завершении осенней части следующего сезона РПЛ 8 декабря.

«Нам без разницы, когда заканчивать первую часть следующего сезона РПЛ — 1 или 8 декабря. Все равно в это время уже устойчивая минусовая температура с середины ноября. Что касается подготовки поля в декабре, то зимой и ранней весной одинаково тяжело готовить поля», — приводит слова Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».

Ранее на общем собрании РПЛ было решено, что новый сезон РПЛ начнется 20 июля, а первая часть чемпионата закончится 8 декабря.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
1
0
Читайте также
The Athletic опубликовал материал о покере Аршавина на «Энфилде»
В Москве покончила с собой 21-летняя волейболистка Михайлина
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
В Киеве ночью 23 апреля прогремели взрывы, работает система ПВО
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Глушаков рассказал, кто должен возглавить «Спартак»

Наумов считает, что «Локомотиву» нужно расставаться с Дзюбой