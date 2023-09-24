Гендиректор «Пари НН» — об уходе Михайлова и Сулейманова: «Ни в коем случае не считаем их потерями»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился уходом из команды Ярослав Михайлов и Тимура Сулейманова.

— Мы ни в коем случае не считаем их потерями, — приводит слова Мелика-Гусейнова «Известия». — Это рабочая ситуация, и мы были к ней готовы. У нас появились Хуан Боселли, Николоз Кутателадзе — игроки очень высокого, как нам видится, уровня. Они показывают хорошие спортивные результаты. Мы видели, как они организовали гол в концовке матча с «Динамо» (1:1), помогли нам уйти от поражения. И в игре со «Спартаком» тот же Боселли немало создавал впереди. Поэтому уходы Михайлова и Сулейманова не должны сказаться.

— Устроила сумма трансфера Михайлова в «Зенит»?

— Конечно, хочется большего, но, если бы мы затянули эту историю дольше, то цифры были бы меньше.

— По Сулейманову у «Локомотива», как я понимаю, есть опция права выкупа у вас игрока?

— Ну да. Есть, конечно.

Михайлов выступал за «Пари НН» с осени 2022 по лето 2023 года. В летнее трансферное окно нижегородский клуб выкупил контракт футболиста у «Зенита», но в сентябре клуб из Санкт-Петербурга совершил обратный выкуп Михайлова у «Пари НН» и отправил его в аренду в «Оренбург».

Сулейманов перешел в «Локомотив» на правах аренды с опцией выкупа.