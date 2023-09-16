Гендиректор «Пари НН»: «Думаю, до конца первой части сезона мы встретимся с судьями»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» рассказал о планах по встрече с судьями.

— Главный тренер также был недоволен судейством. У вас есть вопросы к Кукуляку?

— Конечно, есть. Они всегда будут, независимо от результата. Мы будем досконально разбирать все наши моменты на поле. Иначе работа уходит в песок, в голове ничего не останется. У нас есть вопросы к судьям и к нашей команде. Разберем их чуть позже.

— Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов говорил, что вы хотите пообщаться с судьями. Планируете ли это в рамках семинара?

— Мы хотим не просто пообщаться, а разобраться в моментах. Чтобы нам рассказали теорию и объяснили, как не надо играть. Пытаемся сделать так, чтобы это дало максимум нижегородской команде. Мы проработали идею этой встречи. Осталось найти локацию. Думаю, до конца первой части сезона мы встретимся с судьями.

«Пари НН» с 10 очками идет на десятой строчке в турнирной таблице.