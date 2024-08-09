Гендиректор «Пари НН»: «Химки» — новый участник РПЛ. Конечно, нам нужно было брать очки»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» победу команды над «Химками» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«Мы понимаем, что этот матч для нас был очень важен. «Химки» — новый участник РПЛ. Конечно, нам нужно было брать очки, тем более, дома. Болельщики пришли в такую погоду поддержать команду. Было бы кощунственно их подвести. Парни старались, как могли. Красивый гол, который положили в ворота соперников, наверное, никого на стадионе не оставил равнодушным», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Также генеральный директор нижегородцев ответил на вопрос об изменениях в игре команды.

«Шаг за шагом меняется игра, делаются определенные настройки, разбираются ошибки. Сегодня они тоже были. Но, надеюсь, их станет меньше», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» поднялся на шестое место в таблице чемпионата России с шестью очками. «Химки» опустились на седьмую строчку, у подмосковной команды четыре очка.