Гендиректор «Пари НН»: «Уверен, что мы реализуем планы на зимнее ТО, не надо сбрасывать нас со счетов»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о предстоящей работе клуба в зимнее трансферное окно.

«У нас уже есть конкретные планы на предстоящее зимнее трансферное окно — уверен, что мы их реализуем. Не надо списывать нас со счетов — мы все понимаем, не на луне находимся, адекватно оцениваем ситуацию. Уверен, что следующая часть сезона будет достаточно прочной и более эффективной, более победной для нашего клуба», — сказал Мелик-Гусейнов «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. За это время команда 4 раза победила, столько же раз сыграла вничью и 10 раз проиграла.