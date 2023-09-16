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Сегодня, 11:15

Гендиректор «Пари НН» — о целях на сезон: «Когда вы к чему-то устремлены, футбольный бог помогает»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Николоз Кутателадзе празднует гол в ворота «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на сезон.

— Сергей Николаевич сказал, что примерная цель на сезон — финишировать не ниже десятого места. Они совпадают с вашими?

— Нет! Мы хотим быть выше.

— Предыдущее руководство устраивало, если команда не попадает в стыки.

— Да, но мы попали... Нужно иметь высокие амбиции. Они не поломают, как думают некоторые. Надо ставить планку выше, чем подсказывает логика. Потому что в футболе помимо логики есть игра. И есть футбольный бог. Когда вы к чему-то устремлены, он помогает. Поэтому планка задрана.

«Пари НН» с 10 очками идет на десятой строчке в турнирной таблице.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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