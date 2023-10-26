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РПЛ

26 октября, 12:54

Гендиректор «Пари НН» рассказал о ходе обсуждения сотрудничества с Романцевым

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о сотрудничестве клуба с бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

«Мы пока обсуждаем несколько разных проектов. Не могу про них сказать. Олег Иванович будет помогать развитию футбольного движения в Нижегородском области. Это то, на чем мы сошлись и можем объявить.

Детали не могу раскрыть. Есть определенный процесс, который требует согласования», — цитирует Гусейнова Metaratings.ru.

Ранее в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что руководство «Пари НН» договорилось о сотрудничестве с бывшим тренером московского «Спартака» Олегом Романцевым.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-pari-nn-rasskazal-o-khode-obsuzhdeniya-sotrudnichestva-s-romancevym-298942/
Олег Романцев
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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