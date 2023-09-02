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Сегодня, 16:55

Гендиректор «Пари НН»: «Будут еще приобретения и трансферы на выход. Возможно, даже не один»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о трансферных планах команды до закрытия летнего окна в РПЛ.

«До закрытия трансферного окна еще планируются приобретения. Ближе к закрытию трансферы будут более горячими в плане интереса со стороны болельщиков и клубов. Все понимают, какие позиции мы должны усилить. Анонсировать не хотел бы, потому что идут переговоры именно с теми футболистами, которые будут занимать определенную нишу. Будем усиливать те направления, которые требуют этого сейчас. Масоэро есть кем заменить — мы на эту позицию не оголены. Также будут трансферы на выход. По обоюдному согласию прекратили сотрудничать с Лукасом, но есть и другие позиции. Возможно, даже и не один трансфер», — цитирует гендиректора клуба Sport24.

После 6 туров «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. 2 сентября команда из Нижнего Новгорода дома играет против «Рубина». Всего в этом сезоне РПЛ клуб одержал 2 победы, потерпел 3 поражения, 1 игра завершилась ничьей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-574256-gendirektor-pari-nn-planiruyutsya-yeshche-priobreteniya-i-transfery-na-vykhod-vozmozhno-dazhe-ne-odin
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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