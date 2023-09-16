В «Пари НН» назвали неспортивным поведение агента Масоэро: «Ему нужно дать красную карточку»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о причинах ухода защитника команды Лукаса Масоэро.

— Агент Масоэро очень жестко критиковал руководство клуба и Юрана. Как отреагировали на резкие слова?

— Не секрет, что Масоэро был для нас очень дорогим игроком. Его футбол не вписывался в концепцию нашей команды. Мы благодарны, что он много выручал «Пари НН», когда у нас были травмы. Но здесь лучше признать честно, что были моменты, которые нас друг в друге не устраивали. В спорте важно все говорить прямо. Считаю, что агенту Масоэро нужно дать красную карточку. Это неспортивное поведение. Если ты хочешь выяснить отношения, делай это юридическим образом. Накидать на вентилятор — совсем неспортивно.

— Повлияла ли на решение расстаться с Масоэро его неудачная игра с «Краснодаром»?

— Нет. Он прекрасно все понимал. В отличие от своего агента, футболист мудро подошел к этой истории. С нашей стороны не было никакого негатива к нему. Мы даже довезли его до Казани, чтобы он мог вылететь оттуда. Такие высказывания агента нас не удивили. Повторюсь, было бы неправильно со стороны клуба сажать футболиста на скамейку и обесценивать его игру. Мы поступили честно по отношению к нему, игрок поступил честно по отношению к нам. А вся остальная шелуха была кому-то нужна. Как говорил Маяковский: «Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно».

— Если подытожить, у Сергея Николаевича не было конфликта с Масоэро?

— Вообще нет. У Сергея Николаевича ни с кем из ушедших игроков не было конфликтов. Надо отдать должное, Юран очень смело и открыто с ними разговаривает: не юлит, не прячет глаза в пол. Это его сильная сторона. Он не лезет за словом в карман, а выдает то, что думает. И от этого становится легче воспринимать правду. Потому что есть люди, которые недоговаривают. Потом думаешь: зачем ты меня за нос водил? Здесь этого нет. Повторюсь, что я человек новый на посту руководителя клуба, но вижу, как Сергей Николаевич работает с ребятами. Коммуникация — его сильное качество.

Ранее агент Масоэро заявлял, что главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран не рассчитывал на аргентинца, так как он не был клиентом Орещука.