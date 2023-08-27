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Сегодня, 11:10

Гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб может выйти на самоокупаемость в следующем сезоне

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о планах выхода клуба на самоокупаемость.

— Губернатор области Никитин заявлял, что в перспективе клуб должен выйти на самоокупаемость. Есть ли стратегия?

— Это так. Клуб должен быть самоокупаем, даже приносит прибыль. Все для этого есть. Мы должны сначала добиться психологической планки, когда бренд «Пари НН» будет узнаваем среди населения, когда взаимодействие с какими-то партнерами будет приносить максимальное содействие и поддержку. Передо мной стоит задача ввести клуб на самоокупаемость. Мы проводим серию встреч с потенциальными партнерами. В частности, чартерный партнер. Мы много ресурсов тратим на перелеты.

— Вполне возможно, что на форме «Пари НН» в ближайшем будущем появится эмблема авиакомпании?

— Да.

— Какие сроки установлены для того, чтобы выйти на самоокупаемость?

— Не отвечу про дату. Мы готовимся к совету директоров, который пройдет осенью. Там мы представим программу с тремя вариантами исполнения. Будет оптимистический вариант, в котором клуб станет самоокупаемый в следующем году. Будет нейтральный вариант, но сроки сдвигаются. Про пессимистический вариант говорить не буду. Но его надо тоже иметь. Случаются события из разряда «черного лебедя», когда вмешивается внешний фактор.

— При идеальном раскладе «Пари НН» может стать самоокупаемым в следующем сезоне?

— При идеальном раскладе, да, сказал Гусейнов «СЭ».

Ранее Губернатор нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что клуб имеет перспективы самоокупаемости.

После 6 матчей «Пари НН» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
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 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
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 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
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 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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Спартак – Ахмат
 0 : 0
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Пари НН – Ростов
 1 : 0
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