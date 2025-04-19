Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:34

Гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб не будет увольнять Гончаренко после разгрома от «Локомотива»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб не будет увольнять главного тренера Виктора Гончаренко после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Могу ли сказать, что отставки Гончаренко до конца сезона не будет? Все ходим под богом. Не хочу заниматься вангованием. Это не в футбольных правилах. Но Виктор Михайлович выведет команду на следующий тур», — сказал Мелик-Гусейнов.

Гончаренко возглавляет «Пари НН» с октября 2024 года. В первом матче после зимней паузы нижегородцы обыграли «Акрон», после чего провели 6 игр без побед (5 поражений и 1 ничья).

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
Читайте также
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Каккоеву грозит длительная дисквалификация. Сколько матчей может пропустить игрок «Пари НН»?
«Краснодар» — «Ахмат»: хозяева выигрывают после первого тайма
Гончаренко после поражения «Пари НН» от «Локомотива»: «У меня есть понимание, как исправить ситуацию»
«Краснодар» — «Ахмат»: Кордоба открыл счет
«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Пиняев оформил гол-шедевр в сотом матче в РПЛ. И установил необычный рекорд, о котором вы не знали
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя