Гендиректор «Ростова» Гончаров заявил о желании продлить контракт с главным тренером Альбой

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров отреагировал на информацию о том, что зимой у клуба истекает контракт с главным тренером Джонатаном Альбой.
Испанский специалист возглавил желто-синих в феврале этого года после ухода из клуба Валерия Карпина.
«Я не комментирую сроки контракта. В настоящее время Джонатан работает в «Ростове», все нормально. К нему есть полное доверие. Есть ли желание продлить с ним контракт? Конечно, есть», — приводит «РБ Спорт» слова Гончарова.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Ростов» расторгнет договор с Альбой зимой, поскольку с того момента не надо будет выплачивать неустойку.
После 15 туров ростовчане с 18 очками занимают девятое место в чемпионате России.
А почему нет? Предбанкротный Ростов сейчас в таблице выше Динамо, которое забрало его лучших игроков и тренера. Считаю, Альба заслуживает уважения. В начале чемпа я был уверен, что Ростов будет стоять на вылет. А вот нет, пацаны стараются, бьются.
