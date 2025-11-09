Видео
9 ноября, 22:33

Гендиректор «Ростова» Гончаров заявил о желании продлить контракт с главным тренером Альбой

Алина Савинова

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров отреагировал на информацию о том, что зимой у клуба истекает контракт с главным тренером Джонатаном Альбой.

Испанский специалист возглавил желто-синих в феврале этого года после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Я не комментирую сроки контракта. В настоящее время Джонатан работает в «Ростове», все нормально. К нему есть полное доверие. Есть ли желание продлить с ним контракт? Конечно, есть», — приводит «РБ Спорт» слова Гончарова.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Ростов» расторгнет договор с Альбой зимой, поскольку с того момента не надо будет выплачивать неустойку.

После 15 туров ростовчане с 18 очками занимают девятое место в чемпионате России.

Источник: РБ Спорт
2

  • AlexCS4

    А почему нет? Предбанкротный Ростов сейчас в таблице выше Динамо, которое забрало его лучших игроков и тренера. Считаю, Альба заслуживает уважения. В начале чемпа я был уверен, что Ростов будет стоять на вылет. А вот нет, пацаны стараются, бьются.

    09.11.2025

  • Derbist

    СЭ 15 марта, 17:00 Президент «Ростова» Арутюнянц о назначении Альбы: «У него долгосрочный контракт»

    09.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Ростов
    Джонатан Альба
