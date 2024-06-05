Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:44

Айбатов — о Рыбусе: «Количество травм Дзагоева не говорит о том, что он был плохим футболистом. Мацею просто не повезло»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее защитника казанского клуба Мацея Рыбуса.

«Конкретно по будущему Рыбуса не могу ответить. Он травмировался после того, как его подписали. Это могло произойти абсолютно с любым игроком. С чего вы взяли, что он хрупкий? Просто травма была необычная и серьезная. К сожалению, попал в такой период. Ему просто не повезло. Вспомните количество травм Дзагоева. Это же не говорит, что Алан был плохим футболистом», — сказал Айбатов «СЭ».

В сезоне-2023/24 34-летний поляк провел 8 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Большую часть сезона защитник восстанавливался после травмы. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Мацей Рыбус
Футбол
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
«Рейнджерс» во второй раз за три года проиграли финал Восточной конференции
Александр Головин назвал Аршавина русским Месси
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Гузина: «От дебютного сезона в РПЛ мне запомнится атмосфера на нашем стадионе и игры против Эраковича и Роши»
Клуб Моуринью не планирует участвовать в предсезонном турнире с «Зенитом»
Медведев — о праздновании Венделом чемпионства: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!»
Айбатов — о продлении контракта Рахимова: «Тренер без амбиций — это не тренер»
Медведев: «Мы догнали «Спартак» по победам подряд в чемпионате, теперь будем обгонять»
Медведев назвал тяжелым путь «Зенита» в РПЛ: «В юбилейный сезон команда будет играть как положено»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Сперцян интересен клубам из Франции, Бельгии и Нидерландов

Главный тренер «Акрона» ответил на вопрос, может ли в команде появиться Иван Игнатьев