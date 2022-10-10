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Гендиректор «Севастополя» Чалый — об интеграции крымских клубов в чемпионат России: «Мы к этому готовы»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную интеграцию крымских клубов в чемпионат России.

«Пока идет обсуждение. Скажу про себя, что ни на одном совещании я не был, кроме форума, который прошел 24 августа. Получаю информацию с тех же источников, что и вы. Такая ситуация. Читал, что должна быть создана комиссия, которая проведет аудит футбольных клубов, проверит финансовую составляющую, материально-техническую базу и все остальное. Мы к этому готовы. Пусть приезжают, пусть звонят — вопросов нет. Пока звонков, ничего не было», — сказал Чалый «СЭ».

В четверг, 29 сентября, стало известно о создании в ФНЛ рабочей группы по вопросу включения крымских и севастопольских клубов в чемпионат России.

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