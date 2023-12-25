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Сегодня, 18:34

Гендиректор «СКА-Хабаровска» заявил, что клубу не нравится предложение «Балтики» по Кожемякину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Михаил Гусев рассказал о том, почему клуб не отпустил защитника Олега Кожемякина в калининградскую «Балтику».

«Кожемякин пока с нами. Интерес от «Балтики» к нему есть. Но условия, которые они предложили, пока нам не нравятся. У него летом истекает контракт? При определенных условиях у него прописана опция автопродления контракта. Если условия не будут выполнены? Значит, он уйдет свободным агентом. У нас есть турнирные задачи. Кожемякин — один из лидеров команды. Мы не хотим продавать лидера «хоть за что-то». У нас не стоит задача его продать. Если будет хорошее предложение, тогда рассмотрим его», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кожемякин провел за «СКА-Хабаровск» 18 матчей и отметился 3 голами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, но может быть автоматически продлен при определенных обстоятельствах.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-ska-habarovska-nam-ne-nravitsya-predlozhenie-baltiki-po-kozhemyakinu/
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