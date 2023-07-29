Гендиректор «Сочи»: «Впервые слышу об интересе к Кокорину со стороны клуба»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, есть ли у сочинского клуба интерес к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Я впервые от вас слышу информацию об интересе к Кокорину со стороны клуба РПЛ. Даже если кто-то из игроков нам был интересен, я бы с вами это не стал обсуждать. У нас политика такая, что мы не обсуждаем с журналистами кто нам интересен и кто в работе. У нас это закрытая тема», — приводит слова Рубашко «Спорт День за Днем».

Ранее сегодня агент Кокорина Тимофей Бердышев сообщил Metaratings, что у Кокорина есть вариант продолжения карьеры в РПЛ. 32-летний футболист выступал за «Сочи» с февраля по июль 2020 года.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.