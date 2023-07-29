Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:07

Гендиректор «Сочи»: «Впервые слышу об интересе к Кокорину со стороны клуба»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, есть ли у сочинского клуба интерес к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Я впервые от вас слышу информацию об интересе к Кокорину со стороны клуба РПЛ. Даже если кто-то из игроков нам был интересен, я бы с вами это не стал обсуждать. У нас политика такая, что мы не обсуждаем с журналистами кто нам интересен и кто в работе. У нас это закрытая тема», — приводит слова Рубашко «Спорт День за Днем».

Ранее сегодня агент Кокорина Тимофей Бердышев сообщил Metaratings, что у Кокорина есть вариант продолжения карьеры в РПЛ. 32-летний футболист выступал за «Сочи» с февраля по июль 2020 года.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Спорт День за Днем
Александр Кокорин
РПЛ
ФК Сочи
ФК Фиорентина
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинская теннисистка Ястремская потребовала наказать россиянку Андрееву за лайки в соцсетях
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
В США заявили о двух плохих вариантах для Зеленского после провала контрнаступления
Юрист рассказал о способах получить страховую пенсию при отказе в ней
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Динамо»: голы гостей засчитаны правильно

«Ростов» дозаявил иранца Мохебби на матчи РПЛ — седьмого новичка после снятия запрета ФИФА