Гендиректор «Сочи» поддержал идею расширения РПЛ до 18 команд

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» поддержал идею расширения РПЛ до 18 команд.

«Думаю, что Морено даст много положительного нашей команде. Вот эта вторая часть чемпионата была настолько короткой... Соглашусь с Григорием Ивановым (президентом «Урала», — прим. «СЭ») по поводу возможного расширения до 18 команд. Первая и вторая половина чемпионата должны быть равными. Где-то как раз и не хватило. 18 команд в РПЛ — нормально», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ могут обсудить изменение системы обмена командами между лигами. Количество стыковых матчей может быть сокращено вдвое.

Впоследствии президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с «СЭ» также выступил за расширение РПЛ до 18 команд.