Рубашко: «Сочи» не рассматривает уход Дркушича»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб не рассматривает уход защитника команды Вани Дркушича в летнее трансферное окно.

«Нант» сделал нам предложение по Дркушичу? На данный момент мы не рассматриваем уход Вани», — приводит «РБ Спорт» слова Рубашко.

Ранее стало известно, что «Нант» сделал предложение «Сочи» по 23-летнему Дркушичу. Отмечалось, что в оставшиеся несколько дней до закрытия трансферного окна во Франции клуб постарается заполучить футболиста.

Дркушич стал игроком «Сочи» в январе 2022 года. За сочинскую команду он провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.