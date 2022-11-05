Гендиректор «Сочи» заявил, что судья должен был удалять нападающего «Спартака» Соболева

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что арбитр Артем Чистяков ошибочно не удалил нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в гостевом матче 16-го тура против сочинцев (1:1).
«Вроде на 24-й минуте «Спартак» должен был оставаться в меньшинстве, в прошлой игре тоже пенальти не было, но пробивали. Понятное дело, но что уж теперь, никто не вернет вам ни ничью, ни победу, каждый должен заниматься своим делом более профессионально. Но нам надо было забивать, забили бы — выиграли бы.
По крайней мере, мы должны были выигрывать, играли во втором тайме лучше. Моменты были, к победе были более близки. Считаю, что потеряли очки. Мы всем игрокам благодарны, думаю, что победы будут. То, что не повезло где-то, нужно было реализовывать», — сказал Рубашко ТАСС.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.
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