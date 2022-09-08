В «Спартаке» заявили, что не рассматривают кандидатуру Гаджимурадова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию об интересе московского клуба к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову. По его словам, красно-белые не рассматривают кандидатуру 24-летнего россиянина.

«Данную кандидатуру мы не рассматриваем», — приводит слова Мележикова Metaratings.ru.

Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» сообщил об отказе отпускать полузащитника в «Спартак».

В нынешнем сезоне Гаджимурадов принял участие в 7 матчах за екатеринбуржцев в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.