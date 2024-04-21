Гендиректор «Спартака» Малышев доволен игрой команды в матче против «Ростова»

21 апреля, 23:50
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подвел итоги матча против «Ростова» (5:1) в 25-м туре РПЛ.
— Доволен результатом, — начал Малышев.
— А игрой?
— Видно, что команда сплочена, старается, работает. Это по игре видно. Но мне кажется, что еще есть куда двигаться.
— Сложилось ощущение, что команду отпустило, она играла легко, чего не было видно при Абаскале. Вы сегодня видели это?
— Повторяю, мне понравилось, как команда боролась, играла. Но еще есть, куда прибавлять, — сказал Малышев.
«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля. 35-летний испанец возглавлял команду с лета 2022 года. После ухода Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал его бывший ассистент Владимир Слишкович.
После победы над «Ростовом» красно-белые с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.