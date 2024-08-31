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31 августа, 23:02

Гендиректор «Спартака» Малышев о переходе Соболева в «Зенит»: «Нашли вариант, который устроил обе стороны»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Мы с Александром в начале окна, обсуждали варианты, — начал Малышев. Были переговоры с Зенитом. Нашли вариант, который устроил обе стороны

— Рассматриваете ли вы высказывание Черданцева, как давление Зенита?

— Даже не смотрел матч, который комментировал Георгий. Не обратил на это внимание. Это не влияло никак на наши переговоры. У нас были условия, которые мы выдвинули с самого начала.

— Сделка в районе 10 миллионов?

— Не комментирую.

— Соболев вам что-то сказал?

— С командой попрощался. Мне ничего не говорил.

— Предпринимали ли вы попытки, чтобы игрок вернулся в состав? Какие шаги были сделаны?
— Детали переговоров нет смысла обсуждать. Варианты развития событий были разные. Был вариант, что он останется. Но произошло так, как произошло, — сказал Малышев.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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