Гендиректор «Спартака» Малышев о переходе Соболева в «Зенит»: «Нашли вариант, который устроил обе стороны»

31 августа, 23:02
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».
«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.
— Мы с Александром в начале окна, обсуждали варианты, — начал Малышев. — Были переговоры с Зенитом. Нашли вариант, который устроил обе стороны
— Рассматриваете ли вы высказывание Черданцева, как давление Зенита?
— Даже не смотрел матч, который комментировал Георгий. Не обратил на это внимание. Это не влияло никак на наши переговоры. У нас были условия, которые мы выдвинули с самого начала.
— Сделка в районе 10 миллионов?
— Не комментирую.
— Соболев вам что-то сказал?
— С командой попрощался. Мне ничего не говорил.
— Предпринимали ли вы попытки, чтобы игрок вернулся в состав? Какие шаги были сделаны?
— Детали переговоров нет смысла обсуждать. Варианты развития событий были разные. Был вариант, что он останется. Но произошло так, как произошло, — сказал Малышев.
«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.
В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».