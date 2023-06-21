Гендиректор «Спартака» Малышев поблагодарил Мележикова за работу в клубе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поблагодарил Евгения Мележикова за работу на посту красно-белых.

20 июня Мележиков, который занимал должность гендиректора красно-белых с 2021 года, покинул «Спартак» по соглашению сторон.

«Огромное спасибо Евгению Владимировичу за работу в такое сложное время, — сказал Малышев на пресс-конференции. — Столько всего выпало: пандемия, смена руководства, экономические трудности, смена тренеров. Отдельное спасибо, что удалось сохранить тренера в такой турбулентный момент. Это тоже заслуга Евгения Владимировича. С благодарностью и уважению принимаю пост. И спасибо совету директоров, что доверили мне сложную и ответственную задачу. Постараюсь оправдать их доверие».