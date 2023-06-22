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Сегодня, 11:23

Малышев: «Есть большая вероятность, что стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о новом названии стадиона московского клуба.

«До конца года действует контракт с банком «Открытие». Когда он закончится, мы будем рассматривать разные варианты. Но я бы сказал так: есть большая вероятность что стадион будет называться «Лукойл Арена», — приводит «РБ Спорт» слова Малышева.

После ввода в эксплуатацию в 2014 году стадион получил название «Открытие Арена», а в 2021-м был официально переименован в «Открытие Банк Арену».

Малышев был назначен на пост генерального директора красно-белых 20 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-spartaka-oleg-maly-shev-est-bol-shaya-veroyatnost-chto-nash-stadion-budet-nazy-vat-sya-lukojl-arena/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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