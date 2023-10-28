Малышев — о поражении «Спартака»: «Качество поля не должно быть оправданием»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Поле было тяжелым. Мяч застревал где-то. Зимний футбол резко начался у нас. Но газон одинаков для обеих команд. Естественно, на качество игры такое поле влияет, особенно влияет на команду, которая играет низом. Но это не должно быть оправданием», — сказал Малышев.

«Спартак» после 13 туров занимает промежуточное четвертое место в чемпионате России, набрав 20 очков. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Локомотива», 5 ноября.