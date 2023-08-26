Гендиректор «Спартака» Малышев заявил, что последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил матч 6-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом» (0:0).

«Самоотдача была на уровне. Моменты были у обоих ворот. Все могло перевернуться, но закончили 0:0. Тренерский штаб должен разобраться, что случилось и внести корректировки. Последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю. Команда меняется по ходу сезона. Надеюсь, результаты улучшатся», — заявил Малышев.

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 8-й позиции (7 очков). В 7-м туре РПЛ москвичи сыграют на выезде с «Краснодаром», а клуб из Грозного встретится с «Уралом». Оба матча пройдут 2 сентября.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с 34-летним испанским специалистом до лета 2025 года.