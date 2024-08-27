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Сегодня, 20:44

Гендиректор «Спартака» Малышев заявил об отсутствии договоренностей по Соболеву

Алина Савинова
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию вокруг форварда команды Александра Соболева.

«На данный момент нельзя рассказать о достигнутых с кем-либо договоренностях. Договоренностей нет. Было ли за все время хотя бы одно официальное предложение от «Зенита»? Официального не было. Контакты были, определенные условия обсуждались. Не договорились», — приводит «РБ Спорт» слова Малышева.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой.

20 августа сообщалось, что с Соболевым ведет переговоры петербургский «Зенит».

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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