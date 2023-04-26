Гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал, насколько вырастет доход клуба от возвращения пива на стадионы

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

— Как я понимаю, противоборства уже нет, сейчас более-менее единая позиция, — сказал Мележиков «СЭ». — Вот Евгений Леннорович (президент ЦСКА Гинер — прим. «СЭ») точно объяснит.

— Насколько возвращение пива на стадионы повысит доходы конкретно «Спартака», как вы считаете?

— Несущественный доход. В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 миллионов рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тысяч человек. Но это создаст определенное подспорье по увеличению посещаемости матчей. Это то, о чем сегодня говорил Максим Львович Митрофанов, это один из инструментов, стимулов по созданию привлекательного продукта под названием «поход на стадион».

— Насколько клуб доволен сейчас посещаемостью?

— Мы не можем быть довольны посещаемостью. Мы сможем быть ей довольны, когда она будет равна 35 тысячам. Сейчас есть ряд факторов... В целом ситуация, которая вынуждает нас искать более нестандартные подходы к увеличению посещаемости. Все клубы сейчас над этим работают, кто-то более успешно, кто-то — менее, но мы все в одной лодке. Надеемся, что посещаемость увеличится. И она у нас, кстати, растет по сравнению со стартом второй части чемпионата — тогда было 6 тысяч, сейчас уже практически дошли до 8.

— Как оцените позицию «Спартака» в турнирной таблице РПЛ?

— Сейчас рано оценивать. Еще есть шесть туров.

В среду, 26 апреля в комитете Госдумы по физической культуре и спорту проходит обсуждение законопроекта о возвращении пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.