Гендиректор «Спартака» не стал называть сумму, которую клуб должен заплатить ЦСКА за трансфер Медины

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал называть сумму, которую клуб должен будет заплатить ЦСКА за трансфер полузащитника Хесуса Медины.
— Официальная сумма за переход Медины не называлась. И вы, вероятно, ее тоже назвать не будете. Но когда «Спартак» переведет деньги?
— У меня есть внутреннее ощущение, может быть, неправильное, но я вижу, что в Telegram-каналах сыпят непонятными инсайдами. Я считаю, что неправильно называть конкретные суммы и сроки. Это коммерческие отношения между клубами, которые должны оставаться между клубами.
— Почему «Спартак» решился на трансфер Медины с имиджевой точки зрения?
— Понятно, что этот переход вызывает эмоции. Надеюсь, не такие сильные. Все-таки Медина не успел стать легендой ЦСКА. Мы смотрели с точки зрения прагматичности и спортивного интереса. Он обладает всеми качествам, которые мы искали. К сожалению, не смогли никак по-другому закрыть эти необходимости. Мы приняли решение пригласить игрока, потому что он подходит по своим игровым качествам. Надеюсь, игрой на поле он заслужит доверия болельщиков.
— Абаскаль сказал, что ожидает еще трансферы. Можете рассказать о них?
— Мы не закончили работу на трансферном рынке. При этом, исходим из принципа, что нет смысла покупать игроков ради количества. Мы не будем рассматривать приобретение игроков слабее или таких же, которые у нас уже есть. Если будет возможность приобрести усиление на этом тяжелом рынке в оборонительную линию, мы будем это рассматривать.
Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля. 26-летний парагваец заключил соглашение с красно-белыми до конца июня 2026 года.
В среду, 12 июля, генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что «Спартак» еще не заплатил деньги за трансфер футболиста. Позднее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что выплата должна быть осуществлена в течение 10 дней после момента подписания игрока.