Гендиректор «Спартака» не стал называть сумму, которую клуб должен заплатить ЦСКА за трансфер Медины

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал называть сумму, которую клуб должен будет заплатить ЦСКА за трансфер полузащитника Хесуса Медины.

— Официальная сумма за переход Медины не называлась. И вы, вероятно, ее тоже назвать не будете. Но когда «Спартак» переведет деньги?

— У меня есть внутреннее ощущение, может быть, неправильное, но я вижу, что в Telegram-каналах сыпят непонятными инсайдами. Я считаю, что неправильно называть конкретные суммы и сроки. Это коммерческие отношения между клубами, которые должны оставаться между клубами.

— Почему «Спартак» решился на трансфер Медины с имиджевой точки зрения?

— Понятно, что этот переход вызывает эмоции. Надеюсь, не такие сильные. Все-таки Медина не успел стать легендой ЦСКА. Мы смотрели с точки зрения прагматичности и спортивного интереса. Он обладает всеми качествам, которые мы искали. К сожалению, не смогли никак по-другому закрыть эти необходимости. Мы приняли решение пригласить игрока, потому что он подходит по своим игровым качествам. Надеюсь, игрой на поле он заслужит доверия болельщиков.

— Абаскаль сказал, что ожидает еще трансферы. Можете рассказать о них?

— Мы не закончили работу на трансферном рынке. При этом, исходим из принципа, что нет смысла покупать игроков ради количества. Мы не будем рассматривать приобретение игроков слабее или таких же, которые у нас уже есть. Если будет возможность приобрести усиление на этом тяжелом рынке в оборонительную линию, мы будем это рассматривать.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля. 26-летний парагваец заключил соглашение с красно-белыми до конца июня 2026 года.

В среду, 12 июля, генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что «Спартак» еще не заплатил деньги за трансфер футболиста. Позднее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что выплата должна быть осуществлена в течение 10 дней после момента подписания игрока.