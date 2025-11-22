Видео
Сегодня, 19:29

Гендиректор «Спартака» Некрасов заявил, что санкции «Лукойла» не повлияют на клуб

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о влиянии на клуб санкций, под которые попал «Лукойл».

23 октября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против нефтяной компании.

— Санкции «Лукойла» повлияют на «Спартак»?

— Нет. «Лукойл» не перестанет поддерживать «Спартак», никаких сомнений нет. Это не отразится ни на игроках, ни на тренере, ни на клубе, — сказал Некрасов журналистам.

22 ноября «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
