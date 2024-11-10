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Сегодня, 19:05

Гендиректор «Спартака» Малышев: «Почему объявили об уходе Амарала сегодня? Пришло время»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему об уходе португальца Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба было объявлено именно 10 ноября.

— Почему именно сегодня объявили об уходе Амарала?

— Пришло время.

— Уход Амарала выглядит как изгнание.

— Это не так. Совместное решение. Договорились.

— Как скоро клуб примет структуру?

— Хотелось бы без чехарды. «Спартак» — это клуб, где каждый день существует огромное давление. Ни один шаг не оказывается без внимания.

— Был ли проведен аудит работы Амарала по трансферу Жозе?

— Если вы имеете в виду финансовые аспекты, по всем сделкам они контролируются клубом. Кто из футболистов как играет, время покажет.

— Доволен ли клуб вашей работой?

— Время покажет.

— Вы не допускаете такой вариант?

— Это «Спартак».

Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее он работал скаутом в «Бенфике». «Спартак» объявил об уходе специалиста 10 ноября.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Томаш Амарал

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