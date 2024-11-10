Гендиректор «Спартака» Малышев: «Почему объявили об уходе Амарала сегодня? Пришло время»

Сегодня, 19:05
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему об уходе португальца Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба было объявлено именно 10 ноября.
— Почему именно сегодня объявили об уходе Амарала?
— Пришло время.
— Уход Амарала выглядит как изгнание.
— Это не так. Совместное решение. Договорились.
— Как скоро клуб примет структуру?
— Хотелось бы без чехарды. «Спартак» — это клуб, где каждый день существует огромное давление. Ни один шаг не оказывается без внимания.
— Был ли проведен аудит работы Амарала по трансферу Жозе?
— Если вы имеете в виду финансовые аспекты, по всем сделкам они контролируются клубом. Кто из футболистов как играет, время покажет.
— Доволен ли клуб вашей работой?
— Время покажет.
— Вы не допускаете такой вариант?
— Это «Спартак».
Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее он работал скаутом в «Бенфике». «Спартак» объявил об уходе специалиста 10 ноября.
После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.